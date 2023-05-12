Планова істерія була закладена у росіян із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому їх істерика є очевидно, оскільки все йде за планом, який не знає ворог.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Як окупанти люблять повторювати: "все іде за планом". Просто вони не весь план знають", - каже Гуменюк.

Також вона розповіла про роботу українських військових, а саме 406-ї артилерійській бригаді, якій, зокрема, вчора під час вечірнього звернення подякував президент Володимир Зеленський.

"В умовах контрбатарейної протидії потужну роботу виконують саме артилерійські підрозділи. Зокрема, 406-ї та 63-ї бригади, які працюють на півдні. За минулу добу у них був дуже потужний результат: було знищено понад 50 рашистів, понад 10 одиниць техніки", - розповіла Гуменюк.

За її словами, потужність полягає у тому, що українські бійці нищили ту техніку, якою ворог намагається обстрілювати Херсон та прилеглі населені пункти.