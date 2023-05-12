Незважаючи на затяжну економічну кризу в багатьох секторах глобального ринку, індустрія комп'ютерних ігор продовжує розширювати аудиторію потенційних споживачів і залучати все більший капітал.

Так, тільки китайський та американський ринки комп'ютерних ігор, які були і залишаються найважливішими у світі, мають річний оборот майже 100 мільярдів доларів. І цей показник поступово зростає. Однак самі тренди всередині індустрії змінюються і змінюються постійно.

Друге дихання для одного гравця

Друге десятиліття XXI століття ознаменувалося попитом на розраховані на багато користувачів проекти. І чим доступнішими ставали мережеві технології, тим більше геймерів обирали розраховані на багато користувачів проекти для участі.

За останні два роки тренд розвернувся у зворотний бік. Так, розраховані на багато користувачів проекти все ще на піку популярності, але і ігри, розроблені для соло-проходження, все частіше стають визнаними хітами продажів.

Акцент на мобільних технологіях

Мобільні ігри – найшвидше зростаючий сегмент ігрової індустрії. Щотижня на глобальних маркетплейсах з'являються до тисячі нових ігор як від великих студій, так і інді-розробників або розробників-одинаків.

Більш того, популярні ігри для смартфонів і планшетів є найприбутковішими для розробників на дистанції. Монетизуються вони не лише за рахунок інтегрованої реклами, а й можливості продавати «ігрові» предмети, речі, статуси та бонуси за реальну валюту.

Симулятори всього

Симулятори - це не новий тренд, і перші ігри, що імітують реальність у тому чи іншому прояві, з'явилися на зорі популяризації комп'ютерних ігор.

Однак саме сьогодні користувачі, у тому числі дорослого віку, все частіше вибирають для розваг гри-симулятори – від імітації боїв на танках, літаках, кораблях до специфічних економічних симуляторів на зразок https://casino.forum або симуляторів «реального життя». Ступінь реалізму при цьому відрізняється від проекту до проекту.

Віртуальна реальність

Говорячи про жанр симуляторів, не можна не відзначити технологію віртуальної реальності, яка стає доступнішою з кожним роком. Так, спеціальне обладнання для VR-ігор все ще коштує великих грошей, але аудиторія VR-геймерів зростає з кожним місяцем. Можливо, причина довготривалого тренду – не лише привабливість принципово нового формату, а й поява нових ігор з ефектом повного занурення.