У Херсонській області скорочують комендантську годину [ Редагувати ]
Херсонська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила запрацюють з 16 травня.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що область разом з Херсоном змінює тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 05:00.
"На раді оборони ми прийняли це рішення. Це поширюється на всю звільнену частину Херсонської області", - зазначив Прокудін.
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