Херсонська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила запрацюють з 16 травня.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що область разом з Херсоном змінює тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 05:00.

"На раді оборони ми прийняли це рішення. Це поширюється на всю звільнену частину Херсонської області", - зазначив Прокудін.