В Київській області можуть лунати вибухи [ Редагувати ]
В Київській області може бути гучно. У Вишгородському районі працюють сапери.
"У передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюють наші сапери Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.
Цивільних закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги - перебувати в укриттях.
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