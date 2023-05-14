Обстріл Тернополя: з'явились фото наслідків [ Редагувати ]
Після обстрілу Тернополя вночі 14 травня, почалася масштабна пожежа. Її гасили 80 рятувальників протягом ночі.
Про це повідомляє голова Тернопільської області Володимир Труш.
"Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - розповів він.
За даними МВС України, близько 22:35 ворог завдав ракетного удару по місту Тернопіль.
"Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі", - йдеться в повідомленні.
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