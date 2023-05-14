Для Реджепа Ердогана державні перегони стали чи не найбільшим випробуванням за весь час перебування при владі. Хто склав конкуренцію турецькому президенту? Та як налаштовані місцеві жителі - дивіться у матеріалі наших журналістів.

З Ердоганом чи без. Туреччина визначається із президентом. Чинний - шістдесяти дев'ятирічний глава держави керував країною 20 років: 11 з них - у прем'єрському кріслі, а останні 9 - у президентському. За свого правління Ердоган розширив власні повноваження, утискав опонентів та взяв під контроль ЗМІ. При цьому він наполягає, що за цей час країна не поступилася демократією.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Я сподіваюся, що голосування пройде добре - заради нашої нації, нашого доброго майбутнього та демократії. Закликаю всіх виборців прийти на дільниці та проголосувати. Дуже важливо показати силу турецької демократії.

Головний конкурент Ердогана від опозиції – 74-річний Кемаль Киличдароглу, лідер Республіканської народної партії - обіцяє реформувати посаду президента, зокрема позбавити права вето на закони, які ухвалює парламент.

Кемаль Киличдароглу, лідер Республіканської народної партії:

Нам всім дуже бракує справжньої демократії. Нам всім бракує єдності та взаємних обіймів. Починаючи з цього моменту, в нашу країну прийде весна і ця весна триватиме вічно.

Киличдароглу також обіцяє відновити дружні стосунки зі США та ЄС. А в разі перемоги власного опозиційного блоку на парламентських виборах - зменшити інфляцію та відправити додому сирійських біженців. Їх у Туреччині наразі понад три з половиною мільйони. Під час деяких попередніх опитувань Киличдароглу випереджав Ердогана на 12 відсотків.

Юксель, житель Стамбула:

Ми хочемо, аби у нас панувала демократія. Ми хочемо, щоб наша держава було інтегрована у світ. Щоб процвітала та була здатна вирішувати економічні проблеми та успішно долати наслідки природних катастроф.

Бусе Джебеджі, жителька Стамбула:

Цей рік дуже важливий. Попередні - також були значущі, але деякі речі в країні вже набридли. Я не хочу вдаватися в ці питання, але. Це - економіка країни і ще багато чого... Ви можете голосувати за кого завгодно, звичайно, але важливо робити це з розумом, я б хотіла, щоб усі голосували з урахуванням подій, новин, того, що сталося за останні 20 років.

Окрім шаленої інфляції, чинному главі держави закидали бездіяльність під час долання наслідків землетрусів, які вразили країну на початку року. Тоді загинуло понад 50 тисяч людей. Опозиція звинуватила владу у корупції та низьких стандартах будівництва. Вцілілі після землетрусу змушені були залишити свої домівки. Та повернулися в зруйновані міста, аби проголосувати.

Ківанч Гіріскен, вцілілий після землетрусу:

Ці вибори були важливими навіть до землетрусу, а вже після - стали вп'ятеро важливішими. Під час голосування ми беремо до уваги весь той біль, через який довелося пройти. А також зволікання влади із допомогою. Тож результат виборів буде дуже значущим для майбутнього країни і особливо для нас, молоді.

Озгур Каяболен, вцілілий після землетрусу:

Мені не подобається цей уряд і особливо цей президент. Коли стався землетрус, вони залишили людей помирати, 4 дні ніхто не приїжджав, аби допомогти.

Дехто вважає, що усе вирішиться у першому турі.

Осджан Джебеджі, житель Стамбула:

Мій прогноз, що переможець отримає 53-54 відсотки голосів. Тому другого туру не знадобиться. Нехай у цих перегонах переможе той, хто найбільше на це заслуговує. Утім, хто б не переміг, ми його привітаємо.

Якщо жоден з кандидатів не отримає понад 50 відсотків голосів, за два тижні відбудеться другий тур, в якому зустрінуться два кандидати, що набрали найбільше.