Не тільки Storm Shadow: Британія передасть Україні нові ракети [ Редагувати ]
Велика Британія окрім крилатих ракет Storm Shadow передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників.
Про це пише ВВС.
Про передачу нового озброєння стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію у понеділок, 15 травня.
"Велика Британія направить в Україну сотні ракет далекого радіусу дії та озброєних безпілотників на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня", - йдеться в повідомленні видання.
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Дальність ракет Storm Shadow, які передаються Києву, становить 250-300 км. Це відповідає характеристикам експортного варіанту Storm Shadow. При цьому максимальна дальність поразки цих ракет може досягати 560 км
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