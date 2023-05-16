Україна отримала ЗРК SAMP-T - La Stampa [ Редагувати ]
Україна отримала французько-італійський зенітно-ракетний комплекс далекої дії SAMP-T. Про це повідомляє видання La Stampa.
Для обслуговування цього зенітного ракетного комплексу буде залучено 20 спеціалістів.
ЗРК SAMP-T, розроблений європейським консорціумом EUROSAM (у морському та наземному варіанті), має дальність ураження до 80 км.
Теоретично такий комплекс міг збити 13 травня всі чотири борти в Брянській області: два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-35.
За даними La Repubblica, у розпорядженні Рима є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, а також одна навчальна, якій бракує машини з пусковими установками. Кожний ЗРК SAMP-T оснащений 18 ракетами Aster-30.
Американські офіційні особи неодноразово називали створення в Україні інтегрованої системи ППО одним з основних пріоритетів при постачанні країні озброєння.
21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США надішлють Україні ЗРК Patriot.
по темі
У ніч проти неділі, 14 травня, російські окупанти атакували Україну з різних напрямків
Проти України ворог застосував 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сеща (Брянська область). Усі були знищені
Сили Протиповітряної оборони не збивали в небі над Києвом 4 травня російську балістичну ракету. Про це заявив "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
У ніч на 3 травня російська війська атакувала іранськими дронами-камікадзе Дніпро. Сили ППО збили над областю 7 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
У понеділок вночі, 1 травня, сили ППО знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці