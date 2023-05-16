Україна отримала французько-італійський зенітно-ракетний комплекс далекої дії SAMP-T. Про це повідомляє видання La Stampa.

Для обслуговування цього зенітного ракетного комплексу буде залучено 20 спеціалістів.

ЗРК SAMP-T, розроблений європейським консорціумом EUROSAM (у морському та наземному варіанті), має дальність ураження до 80 км.

Теоретично такий комплекс міг збити 13 травня всі чотири борти в Брянській області: два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-35.

За даними La Repubblica, у розпорядженні Рима є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, а також одна навчальна, якій бракує машини з пусковими установками. Кожний ЗРК SAMP-T оснащений 18 ракетами Aster-30.

Американські офіційні особи неодноразово називали створення в Україні інтегрованої системи ППО одним з основних пріоритетів при постачанні країні озброєння.

21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США надішлють Україні ЗРК Patriot.