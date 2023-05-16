"Істерія перед контрнаступом": експерт розповів деталі масової атаки на Київ [ Редагувати ]
Політичний експерт, волонтер та ексрадник МВС Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів подробиці нічної ракетної атаки.
"Це дійсно була наймасовіша за короткий час атака, яка була застосована і крилатими ракетами, і безпілотниками, можливо і балістичні ракети. Завдяки нашим силам ППО фактично всі ціли уразили. Про постраждалих та про жертв інформації немає. Звичайно, є руйнування, де падали уламки цих безпілотників та від ракет, але саме про людей, які постраждали, інформації немає", - каже Смірнов.
Він також назвав ціль потужних обстрілів України.
"Вони змінили свої цілі. Осінью та зимою основною цілю в них були енергооб'єкти, то зараз вони сконцентрувалися на логістичних хабах. Це їхня істерія перед контрнаступом. Вони його бояться, але знаю про великі поставки зброї і намагаються бити. Але ми цю інформацію знаємо і дуже добре готуємося до неї. Можу констатувати, що ніяких пошкоджень з нашої сторони немає", - каже він.
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