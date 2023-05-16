Тримають на контролі і якість води - проби регулярно відправляють до лабораторії.

Понад 30 будинків та півсотні прибудинкових територій залишаються підтопленими на Дніпропетровщині. Такі дані рятувальників. Найбільше від паводків досі страждає селище Курилівка та село Іллінка Нікопольського району.

В обласному центрі рівень води знизився, але на місцеві пляжі вода принесла купу сміття. Комунальники вже стали до прибирання й активно готуються до відкриття нового сезону.

Коріння, очерет, мушлі та ще купу іншого сміття винесло водою на пляжі Дніпра. У селищі Придніпровськ під час паводка рівень води піднявся на кілька десятків сантиметрів - затопило місцевий пляж.

Роман Мироненко, начальник служби благоустрою КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"":

На пляжі парку "Сагайдак" було велике підтоплення - метрів 40-50, по коліно було води. Намило багато природного сміття, коріння, деревини різної, мушлі, комишів.

А тільки-но вода відійшла, і її рівень стабілізувався - комунальники озброїлись граблями, відрами та візками й влаштували велике прибирання. Чистять берег і важкою технікою. Пісок від мушлі просіюють за допомогою спеціальної автівки.

За кілька днів зібрали понад 6 кубів сміття.

Ігор Сабірзянов, співробітник КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"":

Частково ми використовуємо віялові граблі, також секатори садові, для того, щоб обрізати коріння та зарослі. Піскоприбиральну машину, яка очищує пісок від ракушняка.

Працівники кажуть: роботи їм завжди вистачає. Якщо сьогодні прибирають коріння та мушлі, то торік боролися з іншим лихом.

Володимир Грабовський, озеленювач КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"":

Минулого року ми боролися з мертвою рибою, яку прибило до пляжу.

Прибирати зону відпочинку після паводків будуть кілька днів, розповідають комунальники. Бо окрім пляжу навести лад треба і в парковій зоні, адже скоро відкриття нового сезону.

Роман Мироненко, начальник служби благоустрою КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський"":

Зараз працюють від 5 до 6 працівників. Адже є ще роботи по самому парку, тому ми зробили такий розподіл і багато сил кинули саме на пляж.

Тримають на контролі і якість води - проби регулярно відправляють до лабораторії. Тож щойно температура та показники води дозволять - тут оголосять про початок купального сезону.