Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в місті залишається 1762 особи, серед них дитина, яку шукають вже два місяці.

Вчора після удару з міста виїхало 6 осіб. Сьогодні також є люди, які записані на евакуацію. Є одна дитина, яку ми не можемо знайти близько двох місяців – її батьків не бачили вже місяць. Поки у нас немає підтвердження, що хлопчик знаходиться у безпечному місці.