Дитину шукають вже два місяці: в Авдіївці залишається 1762 особи [ Редагувати ]
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в місті залишається 1762 особи, серед них дитина, яку шукають вже два місяці.
Вчора після удару з міста виїхало 6 осіб. Сьогодні також є люди, які записані на евакуацію. Є одна дитина, яку ми не можемо знайти близько двох місяців – її батьків не бачили вже місяць. Поки у нас немає підтвердження, що хлопчик знаходиться у безпечному місці.
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