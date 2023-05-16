Які дрони Британія передасть Україні [ Редагувати ]
Британія відправить Україні сотні дронів-камікадзе, які були виготовлені на замовлення. Безпілотники мають удвічі більший радіус дії, ніж установки HIMARS. Про це повідомляється у The Telegraph.
Джерела з питань оборони повідомили, що основним завданням дронів є перевезення боєприпасів.
Їх швидко розробили та адаптували за значно нижчими витратами, ніж інші", - сказали джерела, додавши, що "вони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом.
Джерело повідомило, що секретність поставок пояснюється комерційною таємницею, оскільки дрони все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. При цьому наголошують, що їх поставлять Україні в найближчі місяці.
Повідомляється, що на початку цього року компанія оборонних технологій із Гемпшира QinetiQ працювала з Міноборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації щодо безпілотних літальних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими".
QinetiQ повідомляє, що один з тестових проєктів включало надруковане на 3D-принетері дельтаподібное крило дрона-камікадзе. При цьому нічого не вказувало на те, що це зброя, закуплена для України.
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