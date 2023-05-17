Російські окупанти, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили собі мінну пастку на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що після цього навіть у пропагандистських пабликах виник великий скандал через те, що окупанти втратили людей, коли затопили окремі ділянки узбережжя без попередження.

За її словами, тепер ворог намагається маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони крадуть у місцевого населення. Також окупанти намагаються забрати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.