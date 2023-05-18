У Середземному морі стався землетрус [ Редагувати ]
У четвер вночі, 18 травня, біля острова Крит стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється у Twitter Директорату з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).
Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра.
Також повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.
по темі
У середу, 17 травня, російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинуло три людини
У суботу, 13 травня, українські військові показали залишки російського "Ланцету" після роботи вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров, чому окупанти припинили паспортний тиск у місті
8 та 9 травня правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери
Через війну в Україні росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом