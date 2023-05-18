У четвер вночі, 18 травня, біля острова Крит стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється у Twitter Директорату з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра.

Також повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.