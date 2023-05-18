США заборонили українським пілотам навчатися на винищувачах F-16 - NYT [ Редагувати ]
Американська влада не дозволяє українським пілотам проходити навчання в Європі на винищувачах F-16 виробництва американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin. Про це газеті The New York Times на умовах анонімності розповів український високопосадовець.
16 травня глави урядів Великої Британії та Нідерландів оголосили про створення міжнародної коаліції з закупівлі сучасних винищувачів, які Київ просить як військову допомогу.
Поставки F-16 можуть бути здійснені лише зі схвалення США. Це стосується навчання: західні партнери в Європі наразі можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою і провести тактичні уроки, пробні польоти на літаках для них недоступні.
Представник адміністрації Джо Байдена заявив NYT, що Вашингтон, як і раніше, не хоче відправляти Києву власні винищувачі, оскільки це занадто дорого і довго.
США планують сконцентруватися на поставках інших озброєнь, але не виключають, що в результаті видадуть союзникам в Європі ліцензії на реекспорт F-16 в Україну.
Про бажання поділитися своїми винищувачами з Києвом уже заявляли Нідерланди, Данія та Бельгія. За оцінками експертів, ці країни можуть поставити як мінімум 125 боєготових F-16. Також своїми списаними американськими винищувачами готова поділитись Норвегія.
Влада України заявляла, що для відбиття російської агресії в повітрі їм потрібно 180 сучасних винищувачів, але на цьому етапі Київ просить від 24 до 36 літаків.
Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.
Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.
по темі
Велика Британія та Нідерланди оголосили про створення міжнародної коаліції для закупівлі винищувачів F-16 для України
У Брянській області, де з ПЗРК знищили російській гелікоптер Мі-8, розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака загинув
Україна веде активні переговори з союзниками з метою отримати американські винищувачі F-16. Адже для того, щоб відбити російську агресію, нашій країні потрібні не лише ППО та бронетехніка, а й бойова авіація. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається після візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 15 травня
Знищення 13 травня у Брянській області російської авіагрупи одразу з п'яти машин є однією з найбільших одноденних втрат російської авіації з початку повномасштабної війни з Україною. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак