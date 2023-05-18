Американська влада не дозволяє українським пілотам проходити навчання в Європі на винищувачах F-16 виробництва американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin. Про це газеті The New York Times на умовах анонімності розповів український високопосадовець.

16 травня глави урядів Великої Британії та Нідерландів оголосили про створення міжнародної коаліції з закупівлі сучасних винищувачів, які Київ просить як військову допомогу.

Поставки F-16 можуть бути здійснені лише зі схвалення США. Це стосується навчання: західні партнери в Європі наразі можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою і провести тактичні уроки, пробні польоти на літаках для них недоступні.

Представник адміністрації Джо Байдена заявив NYT, що Вашингтон, як і раніше, не хоче відправляти Києву власні винищувачі, оскільки це занадто дорого і довго.

США планують сконцентруватися на поставках інших озброєнь, але не виключають, що в результаті видадуть союзникам в Європі ліцензії на реекспорт F-16 в Україну.

Про бажання поділитися своїми винищувачами з Києвом уже заявляли Нідерланди, Данія та Бельгія. За оцінками експертів, ці країни можуть поставити як мінімум 125 боєготових F-16. Також своїми списаними американськими винищувачами готова поділитись Норвегія.

Влада України заявляла, що для відбиття російської агресії в повітрі їм потрібно 180 сучасних винищувачів, але на цьому етапі Київ просить від 24 до 36 літаків.

Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.