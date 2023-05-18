Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні рекордного хабаря на 2,7 мільйона доларів.

Про це передає Центр протидії корупції.

Обраний запобіжний захід був визначений у вигляді тримання під вартою строком до 14 липня.

Також є можливість внесення застави близько 107 мільйонів гривень.

15 травня 2023 року стало відомо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Його затримали та помістили в ізолятор на період до обрання запобіжного заходу.

16 травня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень Князєва. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє проголосували проти.

Сьогодні, 18 травня, Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання під вартою Князєва.