Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту ексголову Верховного суду України Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі в $2,7 млн. За відповідне рішення проголосували 14 членів ради, повідомляє "Суспільне".

Далі на Князєва чекає суд, де йому оберуть запобіжний захід.

Ексголова Верховного суду під час засідання заявив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались.

Нагадаємо, судді Верховного суду 16 травня на екстренному засіданні висловили недовіру Князєву. Таким чином він втратив посаду голови ВСУ, але досі залишається його суддею. Його відсторонення, затримання та арешту є компетенцією Вищої ради правосуддя.

Напередодні 15 травня НАБУ заявило про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді. Голову ВСУ Всеволода Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн.

У заяві НАБУ йдеться, що "епізод із "винагородою" для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".