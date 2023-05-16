У вівторок, 16 травня, під час пленуму Верховного суду ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Про це стало відомо на засіданні пленуму Верховного суду.

Так, секретар пленуму суду Дмитро Луспеник зазначив, що ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву.

Якщо подання підпише більшість суддів, буде обрано організаційний комітет, який обере голову оргкомітету і продовжить подальше засідання пленуму.