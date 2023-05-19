Канада запровадила нові санкції проти росії [ Редагувати ]
Канада розширила список антиросійських санкцій. "Чорний список" поповнили 37 російських громадян і 26 юросіб, причетних до агресії проти України. Про це йдеться в опублікованому 19 травня документі уряду.
У заяві канадського міністерства закордонних справ сказано:
Ці особи пов'язані з російськими компаніями, які постачають військові технології та ноу-хау для російських збройних сил, а також з представниками кремлівської еліти... Також Канада врахувала особи, причетні до порушень, що продовжуються з боку Росії, прав людини.
Обмеження зачепили генпрокуратуру рф, міносвіти, "Деловую Россию", а також Загальноросійського народного фронту, Всеросійського студентського корпусу рятувальників, корпорацію "Комета", НВО "Радиосвязь" та ще низку компаній, пов'язаних з високотехнологічним та оборонним виробництвом.
З фізосіб до списку санкцій потрапили:
- голова міносвіти рф Сергій Кравцов,
- голова Росатому Олексій Лихачов,
- губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов,
- уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова,
- колишній постпред рф при ЄС Володимир Чижов,
- президент "Деловой России" Павло Тітов,
- політик та підприємець Борис Тітов,
- начальник управління президента рф з забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев,
- член ради директорів компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов,
- Олексій Козак, син заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака,
- депутати держдуми: керівник міжрегіональної координаційної ради "Єдиної Росії" з ЦФО Андрій Парфьонов, заступник голови комітету палати з інформаційної політики, депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Свінцов, перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков (КПРФ), член ради "Лівого фронту" Удальцова,
- регіональні омбудсмени: уповноважений з прав дитини Краснодарського краю Тетяна Ковальова, уповноважений з прав дитини у Курській області Наталія Листопадова та уповноважений з прав дитини у Ростовській області Ірина Черкасова.
Раніше сьогодні, 19 травня, свої санкційні списки поповнили Австралія, Велика Британія та США. Нові антиросійські заходи приймають на тлі саміту G7 у Хіросімі (Японія).
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