Канада розширила список антиросійських санкцій. "Чорний список" поповнили 37 російських громадян і 26 юросіб, причетних до агресії проти України. Про це йдеться в опублікованому 19 травня документі уряду.

У заяві канадського міністерства закордонних справ сказано:

Ці особи пов'язані з російськими компаніями, які постачають військові технології та ноу-хау для російських збройних сил, а також з представниками кремлівської еліти... Також Канада врахувала особи, причетні до порушень, що продовжуються з боку Росії, прав людини.

Обмеження зачепили генпрокуратуру рф, міносвіти, "Деловую Россию", а також Загальноросійського народного фронту, Всеросійського студентського корпусу рятувальників, корпорацію "Комета", НВО "Радиосвязь" та ще низку компаній, пов'язаних з високотехнологічним та оборонним виробництвом.

З фізосіб до списку санкцій потрапили:

голова міносвіти рф Сергій Кравцов,

голова Росатому Олексій Лихачов,

губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов,

уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова,

колишній постпред рф при ЄС Володимир Чижов,

президент "Деловой России" Павло Тітов,

політик та підприємець Борис Тітов,

начальник управління президента рф з забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев,

член ради директорів компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов,

Олексій Козак, син заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака,

депутати держдуми: керівник міжрегіональної координаційної ради "Єдиної Росії" з ЦФО Андрій Парфьонов, заступник голови комітету палати з інформаційної політики, депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Свінцов, перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков (КПРФ), член ради "Лівого фронту" Удальцова,

регіональні омбудсмени: уповноважений з прав дитини Краснодарського краю Тетяна Ковальова, уповноважений з прав дитини у Курській області Наталія Листопадова та уповноважений з прав дитини у Ростовській області Ірина Черкасова.

Раніше сьогодні, 19 травня, свої санкційні списки поповнили Австралія, Велика Британія та США. Нові антиросійські заходи приймають на тлі саміту G7 у Хіросімі (Японія).