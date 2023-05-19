Окупанти перекинули під Бахмут кілька тисяч вояків, ЗСУ сповільнили наступ - Маляр [ Редагувати ]
Російські загарбники перекинули на Бахмутський напрямок ще кілька тисяч вояків, тривають дуже тяжкі бої. Через вороже підкріплення українські захисники зменшили темпи просування. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.
Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати.
У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти.
За словами Маляр, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак".
У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку.
Важкі бої за Бахмут підтверджує і Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 травня. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.
Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що російська армія посилила свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна проводить там локальні контратаки.
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