Резніков назвав колосальні втрати росіян на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війська рф під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими та пораненими. Про це він повідомив у кулуарах Україно-американського форуму.
За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити.
Він наголосив, що захисники Бахмута роблять важливу річ: вони зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.
Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом.
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