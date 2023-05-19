Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війська рф під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими та пораненими. Про це він повідомив у кулуарах Україно-американського форуму.

За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити.

Він наголосив, що захисники Бахмута роблять важливу річ: вони зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.