Зеленський поїхав в Японію на саміт G-7 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський має прибути до Японії у суботу, 20 травня, та приєднається до обговорень на саміті "Великої сімки" (G7) у Хіросімі.
Про це повідомляє Kyodo.
Зеленський особисто візьме участь у заключному дні триденної зустрічі G-7, тобто у неділю, 21 травня, підтверджує уряд Японії.
Тим часом варто зазначити, що спочатку йшлося про плани глави Української держави бути присутніми на саміті в онлайн-форматі, проте президент висловив "сильне" бажання приєднатися до нього особисто, йдеться у прес-релізі МЗС Японії.
"Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в заключний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G-7 з особистою присутністю президента Зеленського", - сказано в повідомленні.
Зеленський відвідає саміт як гість на сесії на тему "світ та стабільність".
Також президент планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.
Згідно з джерелами, знайомими з планом, український лідер також розглядає можливість відвідування музею Хіросіми, в якому задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою США у 1945 році, та покладання вінка до найближчого кенотафу на згадку про жертв атомного бомбардування.
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