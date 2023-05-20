Президент України Володимир Зеленський має прибути до Японії у суботу, 20 травня, та приєднається до обговорень на саміті "Великої сімки" (G7) у Хіросімі.

Про це повідомляє Kyodo.

Зеленський особисто візьме участь у заключному дні триденної зустрічі G-7, тобто у неділю, 21 травня, підтверджує уряд Японії.

Тим часом варто зазначити, що спочатку йшлося про плани глави Української держави бути присутніми на саміті в онлайн-форматі, проте президент висловив "сильне" бажання приєднатися до нього особисто, йдеться у прес-релізі МЗС Японії.

"Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в заключний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G-7 з особистою присутністю президента Зеленського", - сказано в повідомленні.

Зеленський відвідає саміт як гість на сесії на тему "світ та стабільність".

Також президент планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Згідно з джерелами, знайомими з планом, український лідер також розглядає можливість відвідування музею Хіросіми, в якому задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою США у 1945 році, та покладання вінка до найближчого кенотафу на згадку про жертв атомного бомбардування.