У Києві відкрилась виставка "Маріуполь. 86 #НаЖиво" [ Редагувати ]
86 днів незламності. Сьогодні минає рік, як останній український захисник - вийшов з території маріупольскої "Азовсталі". Частина з них - і досі залишається у полоні росіян. У Києві напередодні відкрили виставку "Маріуполь. 86 #НаЖиво" про тогорічні події. Що представлено на виставці, як згадують початок повномасштабної війни самі маріупольці - в матеріалі Даніїла Снісара.
Майже три місяці незламної облоги. Без ліків, їжі. Але з думкою про перемогу і метою - протистояти ворогові до кінця. Це - Маріуполь, комбінат "Азовсталі". Тут 86 днів тримали оборону наші бійці. І переховувалися від ворога жителі міста. За тією боротьбою - спостерігав увесь світ.
А нині - за рік після виходу наших бійців з Азовсталі - у Музеї історії України відкрилася виставка про блокаду Маріуполя і мужність його захисників.
Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:
Вони дали час іншим підрозділам Збройних сил України - більш якісно підготуватися. Вони стримали ворога, який рухався в бік Дніпра, Запоріжжя... Це зупинило ворога, зберегло нас, як націю. Тому ми хочемо, щоб ці дні були в шану тим хлопцям, які загинули.
Валерія Суботіна, захисниця "Азовсталі":
Все, що відбувалося тоді, для мене відбувалося буквально вчора. Тому що кожного дня я прокидаюся і думаю, що буквально вчора я була на "Азовсталі" зі своїми побратимами.
Валерія - одна з оборонців "Азовсталі." Вона відома, як "Голос Азову", адже Валерія розповідала світові про все, що відбувалося рік тому у Маріуполі. 5 травня 2022 у бункері напівзруйнованого підприємства жінка побралася з Андрієм Суботіним. Їхній шлюб, який зареєстрував командир "Азову" і друг "Калина", тривав лише три дні - 7 травня Андрій не повернувся з бойового завдання. А Валерію після виходу з "Азовсталі" захопили у полон росіяни. Там за ґратами вона провела 327 днів.
Валерія Суботіна, захісниця "Азовсталі":
І в той самий час, там була неймовірна жорстокість ворога, але там і була наша, з хлопцями, з дівчатами, неймовірна дружба, яка мене неймовірно надихала. І сьогодні я розумію, що я побачу на виставці спомини про ті дні, які я в принципі не забувала. Побачу дуже багато болю наших цивільних, побачу дуже багато болю наших оборонців. Все це складно для мене, але я розумію, що на це важливо і потрібно дивитися.
У перші місяці повномасштабного вторгнення країни-агресорки у Маріуполі залишалися тисячі цивільних, які просто не встигли виїхати у більш безпечні місця.
Ірина, жителька Маріуполя:
Ми гадали, що все дуже швидко якось минеться. Наші військові нас врятують і все буде добре. У мене двоє дітей, і я не думала, що все буде так важко і складно, і потім ми вже не зможемо виїхати.
На відміну від багатьох інших, сім'ї Ірини вдалося виїхати з уже заблокованого Маріуполя. Майже місяць жінка провела у підвалі однієї з лікарень міста. Ірина згадує, як туди звозили поранених військових.
Ірина, жителька Маріуполя:
Вони привозили людей. Медсестра Марина, дуже гарна жінка, їх зашивала, як могла, щоб зупинити кровотечу. І їх вивозили. Також було багато поранених цивільних. Але лікарів не було. Допомагали, і ліхтарі тримали, і тампонади скручували, бинти.
Пам'ятні речі та фотоматеріали про історії маріупольців і захист міста - представлені на виставці.
Експозиція супроводжується кадрами документального фільму телеканалу "Інтер", мого колеги, Геннадія Стамбули - "Маріуполь поза зоною".
Римма Зюбіна, акторка, телеведуча:
Ці виставки треба робити пересувними. Тому що все одно, приходить своя аудиторія, люди, які й так це знають. А от повезти на Закарпаття, показати це там, де люди в деяких моментах відсторонюються від війни. Я нікого не хочу звинувачувати, я за мирне життя, але все одно треба розповідати, треба будити.
Триватиме виставка до неділі у Музеї історії України.
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