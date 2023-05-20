Броньовані американці вже в Німеччині. Навчальні танки «Абрамс», на яких проходитимуть підготовку українські військові прибули до Баварії. Коли стартують навчання? І коли американську броню чекати на фронті? Подробиці далі.

Американські "Абрамси" вже у Німеччині. Без медійного розголосу та анонсів для журналістів. Понад 30 одиниць броньованої техніки днями доправили на військовий полігон "Графенвьор", що у Баварії. Цю інформацію вже підтвердив Пентагон. Танки, що прибули в Німеччину, призначені винятково для навчання українських військових. Бійці приїдуть до Баварії у найближчі тижні, а то і дні. Підготовка триватиме трохи понад два місяці, у ній візьмуть участь 250 українських військових. А коли екіпажі будуть готові, Сполучені Штати передадуть Україні інші машини, які уже зараз готують до відправки. Як і планували, Вашингтон дасть Збройним Силам 31 танк "Абрамс М1A1". Очікується, що техніка буде на фронті вже восени.

Рішення про передання "Абрамсів" Україні Сполучені Штати ухвалили на початку року. Хоча до цього кілька місяців відмовлялися від поставок, посилаючись на складність техніки в обслуговуванні та ремонті. Подейкують, що Білий дім змінив свою позицію через німців, які теж довго не хотіли посилати в Україну бойові танки. Врешті-решт президент Байден та канцлер Шольц негласно домовилися: американці дають "Абрамси", німці - "Леопарди". А вже у квітні, після чергового засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", міністр оборони США оголосив: незабаром стартує підготовка українських танкістів.

Ллойд Остін міністр оборони США:

Ми прискорили терміни поставки танків "Abrams", щоб забезпечити Україну бронетехнікою в найближчі місяці. Танки, які українці використовуватимуть для навчання, прибудуть в Німеччину в найближчі кілька тижнів. І це величезний прогрес.

Марк Міллі, Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США:

Звісно, ці танки не "срібна куля". Але вони будуть дуже ефективними на полі бою.

З цим згодні й військові експерти. Багато з них вважають "Абрамс", який стоїть на озброєнні американської армії, найкращим танком у світі.

Ось кілька технічних характеристик. Вага - 62 тони, довжина - 8 метрів, максимальна швидкість - 68 кілометрів за годину, екіпаж - 4 людини. Броня - багатошарова протиснарядна композитна, операційна дальність - 410 кілометрів. Машина оснащена 120-міліметровою гладкоствольною гарматою та комп'ютерною системою керування вогнем з лазерним далекоміром. З мінусів - відсутність ремонтних баз в Європі.