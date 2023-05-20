Проти ракетної навали - санкційний дощ. Одразу кількох країн оголосили про розширення та посилення обмежень проти росії. Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.

Отже, велкам, росія, до "радянських часів"! кремль у відповідь вжив дзеркальних заходів. Яких саме, і до чого тут охорона довкілля, розбиралася Анна Басова.

Понад сотня компаній, 22 фізособи у двох десятках країн і більш як тисяча позицій в експортному ембарго - такий розмах має новий пакет американських санкцій проти росії. Обмеження запровадили одразу кілька відомств. Пріоритет цього разу - максимально протидіяти незаконним каналам і методам, до яких росіяни вдаються, щоб оминути західні санкції. У чорному списку Міністерства торгівлі - 71 компанія. Більшість - російські, але є й іноземні. Киргизька "Троя" постачала кремлю електроніку та навігаційне обладнання, а вірменська "Медісар" - хімічні реактиви.

Джанет Єллен, міністр фінансів США:

Відтепер ми зможемо ще більше контролювати здатність путіна продовжувати своє варварське вторгнення в Україну. Це частина глобальних зусиль, щоб спинити спроби росії ухилятися від санкцій.

На додачу до заборонених двох сотень компаній американський мінфін розширив перелік підсанкційних фізичних осіб. Нових імен 46 - і це не тільки росіяни. Серед персон нон-ґрата - громадянин Нідерландів Онно Ван Інген - один з агентів закупівель для російських лабораторій, що досліджували ядерні технології. А ще - двоє індусів і німець Вальтер Моретті. Усі - представники однієї з європейських бізнес-мереж.

Моретті та його колеги таємно закуповували секретні технології та обладнання для російських спецслужб і військових.

В усіх компаній і осіб з оновлених списків заморозять будь-яке майно на території США. А фінансові транзакції - у межах країни чи бодай транзитом - заборонять. Але і це ще не вичерпний список. Окремим блоком Вашингтон запровадив експортні санкції. Тож невдовзі росіяни та білоруси залишаться без американських електроприладів, транспорту, промислового обладнання та навіть паперу, фарб і тканин. У переліку заборонених до продажу товарів - 1224 позиції. Тож на росіян чекає нова-стара дійсність: повернення мотлоху, який називають електронікою, брухту замість транспортних засобів та ароматів радянських часів. Громадяни рф мають відчути наслідки політики, яку провадить кремль.

Джо Байден, президент США:

Ми зіткнулися з одним із найскладніших викликів безпеці у новітній історії. США та Японія відстоюють спільні цінності. Це, зокрема, підтримка хороброго українського народу, який боронить свої території від російської агресії. І притягнення росії до відповідальності за розв'язану нею війну.

Саме на полях саміту Великої сімки, що розгорнувся в японській Хіросімі, і погодили новий пакет санкцій проти країни-агресорки. Сказала своє слово і Канада, яка внесла до своїх чорних списків понад 70 прізвищ і найменувань, причетних до порушень прав людини - зокрема, викрадення українських дітей. А Велика Британія до всього ще й заборонить імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.

Тобіас Кормінд, власник алмазного бізнесу:

Гадаю, наразі йтиметься про підвищення контролю і відстеження походження каменів. Це те, до чого алмазний ринок в принципі рухався, вони просто намагаються це прискорити. Фактично це означатиме заборону російських алмазів - і я це вітаю.

Іще до оголошення нових обмежень на росії почалася санкційна істерика.

Під час чергової відеонаради з підлеглими президент країни-агресорки заявив: вороги намагаються розхитати росію зсередини та посіяти розбрат у суспільстві.

володимир путін, президент росії,країни-агресора:

Проти нас спрямовано практично весь арсенал - економічний, військовий, політичний, інформаційний. Розгорнуто найпотужнішу антиросійську пропаганду.

І кремль вжив так званих дзеркальних заходів. Заборонив в'їзд 44 президенту США Бараку Обамі та ще півтисячі американців. А міжнародну природозахисну організацію "Грінпіс" тамтешня генпрокуратура визнала небажаною.

Тим часом на іншому кінці планети, у дружній рф Кубі, понад півтори сотні росіян налагоджували бізнес. Перебуваючи під санкціями США, москва і Гавана домовились зміцнювати економічні зв'язки, посилювати торгівлю та інвестувати одне в одного. Все - заради солодкого життя. У прямому сенсі.

Александер Гобатир, учасник бізнес-форуму:

Ми тут, щоб розвивати кубинську цукрову промисловість, яка має великий потенціал.

А поки російсько-кубинські підприємці влаштовують собі "дольчє-віта", новий пакет санкцій готує і Євросоюз. Його міністри закордонних справ мають затвердити вже в понеділок.