Одразу кілька країн оголосили про посилення санкцій проти росії [ Редагувати ]
Проти ракетної навали - санкційний дощ. Одразу кількох країн оголосили про розширення та посилення обмежень проти росії. Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.
Отже, велкам, росія, до "радянських часів"! кремль у відповідь вжив дзеркальних заходів. Яких саме, і до чого тут охорона довкілля, розбиралася Анна Басова.
Понад сотня компаній, 22 фізособи у двох десятках країн і більш як тисяча позицій в експортному ембарго - такий розмах має новий пакет американських санкцій проти росії. Обмеження запровадили одразу кілька відомств. Пріоритет цього разу - максимально протидіяти незаконним каналам і методам, до яких росіяни вдаються, щоб оминути західні санкції. У чорному списку Міністерства торгівлі - 71 компанія. Більшість - російські, але є й іноземні. Киргизька "Троя" постачала кремлю електроніку та навігаційне обладнання, а вірменська "Медісар" - хімічні реактиви.
Джанет Єллен, міністр фінансів США:
Відтепер ми зможемо ще більше контролювати здатність путіна продовжувати своє варварське вторгнення в Україну. Це частина глобальних зусиль, щоб спинити спроби росії ухилятися від санкцій.
На додачу до заборонених двох сотень компаній американський мінфін розширив перелік підсанкційних фізичних осіб. Нових імен 46 - і це не тільки росіяни. Серед персон нон-ґрата - громадянин Нідерландів Онно Ван Інген - один з агентів закупівель для російських лабораторій, що досліджували ядерні технології. А ще - двоє індусів і німець Вальтер Моретті. Усі - представники однієї з європейських бізнес-мереж.
Моретті та його колеги таємно закуповували секретні технології та обладнання для російських спецслужб і військових.
В усіх компаній і осіб з оновлених списків заморозять будь-яке майно на території США. А фінансові транзакції - у межах країни чи бодай транзитом - заборонять. Але і це ще не вичерпний список. Окремим блоком Вашингтон запровадив експортні санкції. Тож невдовзі росіяни та білоруси залишаться без американських електроприладів, транспорту, промислового обладнання та навіть паперу, фарб і тканин. У переліку заборонених до продажу товарів - 1224 позиції. Тож на росіян чекає нова-стара дійсність: повернення мотлоху, який називають електронікою, брухту замість транспортних засобів та ароматів радянських часів. Громадяни рф мають відчути наслідки політики, яку провадить кремль.
Джо Байден, президент США:
Ми зіткнулися з одним із найскладніших викликів безпеці у новітній історії. США та Японія відстоюють спільні цінності. Це, зокрема, підтримка хороброго українського народу, який боронить свої території від російської агресії. І притягнення росії до відповідальності за розв'язану нею війну.
Саме на полях саміту Великої сімки, що розгорнувся в японській Хіросімі, і погодили новий пакет санкцій проти країни-агресорки. Сказала своє слово і Канада, яка внесла до своїх чорних списків понад 70 прізвищ і найменувань, причетних до порушень прав людини - зокрема, викрадення українських дітей. А Велика Британія до всього ще й заборонить імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.
Тобіас Кормінд, власник алмазного бізнесу:
Гадаю, наразі йтиметься про підвищення контролю і відстеження походження каменів. Це те, до чого алмазний ринок в принципі рухався, вони просто намагаються це прискорити. Фактично це означатиме заборону російських алмазів - і я це вітаю.
Іще до оголошення нових обмежень на росії почалася санкційна істерика.
Під час чергової відеонаради з підлеглими президент країни-агресорки заявив: вороги намагаються розхитати росію зсередини та посіяти розбрат у суспільстві.
володимир путін, президент росії,країни-агресора:
Проти нас спрямовано практично весь арсенал - економічний, військовий, політичний, інформаційний. Розгорнуто найпотужнішу антиросійську пропаганду.
І кремль вжив так званих дзеркальних заходів. Заборонив в'їзд 44 президенту США Бараку Обамі та ще півтисячі американців. А міжнародну природозахисну організацію "Грінпіс" тамтешня генпрокуратура визнала небажаною.
Тим часом на іншому кінці планети, у дружній рф Кубі, понад півтори сотні росіян налагоджували бізнес. Перебуваючи під санкціями США, москва і Гавана домовились зміцнювати економічні зв'язки, посилювати торгівлю та інвестувати одне в одного. Все - заради солодкого життя. У прямому сенсі.
Александер Гобатир, учасник бізнес-форуму:
Ми тут, щоб розвивати кубинську цукрову промисловість, яка має великий потенціал.
А поки російсько-кубинські підприємці влаштовують собі "дольчє-віта", новий пакет санкцій готує і Євросоюз. Його міністри закордонних справ мають затвердити вже в понеділок.
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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу завтра на неформальній зустрічі у Стокгольмі обговорять 11 пакет санкцій проти росії. Єврокомісія поставила за ціль закрити лазівки, які кремль використовує для обходу санкцій.