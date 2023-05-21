У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки. Про це він сказав на сесії саміту G7.

Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі.

Зеленський додав, що повітряний щит може повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками. За словами президента, Україна виходить на "шлях усунення розриву в можливостях".

Він подякував партнерам за надані системи протиповітряної оборони, а саме Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, Samp-T. Зеленський зазначив, що вони не лише дають захист, а й "створюють глобальний бренд безпеки для демократії".