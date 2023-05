Ракета-носій Falcon 9 з космічним човником Crew Dragon та екіпажем з чотирьох людей була запущена з мису Канаверал до Міжнародної космічної станції.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю - вперше в історії для запуску корабля з людьми. До складу екіпажу входять астронавти з Саудівської Аравії - громадяни цієї країни вирушають до космосу вперше за 40 років.

Falcon 9 стартував о 17:37 21 травня за часом Східного узбережжя США (00:37 за київським). Комерційний політ організувала компанія Axiom Space.

Командир екіпажу - ветеран космічних польотів, колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон. До складу екіпажу входять автогонщик і бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї.

