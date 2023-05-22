Ракета Falcon 9 відправила до МКС човник Crew Dragon з чотирма астронавтами [ Редагувати ]
Ракета-носій Falcon 9 з космічним човником Crew Dragon та екіпажем з чотирьох людей була запущена з мису Канаверал до Міжнародної космічної станції.
Перший ступінь ракети повернувся на Землю - вперше в історії для запуску корабля з людьми. До складу екіпажу входять астронавти з Саудівської Аравії - громадяни цієї країни вирушають до космосу вперше за 40 років.
Falcon 9 стартував о 17:37 21 травня за часом Східного узбережжя США (00:37 за київським). Комерційний політ організувала компанія Axiom Space.
Liftoff of Ax-2! pic.twitter.com/YS3SDuStNy— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023
Командир екіпажу - ветеран космічних польотів, колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон. До складу екіпажу входять автогонщик і бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї.
The Ax-2 crew on their way to the pad ahead of flight pic.twitter.com/XpyMudXqP2— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023
За два тижні на Міжнародній космічній станції вони проведуть понад 20 наукових та технологічних експериментів.
Axiom Space у 2022 році організувала першу повністю комерційну місію з відправки на МКС людей. Тоді на борту корабля були бізнесмени Ларрі Коннор, Ейтан Стіббе, Марк Петі та колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа.
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