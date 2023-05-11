Аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.

Про це повідомляє сайт SpaceX.

Запуск було здійснено пізно ввечері в середу (за київським часом) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США).

"Це був третій запуск та посадка ракети-носія першого ступеня Falcon 9, що раніше запускало Агентство космічного розвитку Транш 0, а тепер дві місії Starlink", - розповіли в компанії.У Twitter-акаунті SpaceX також зазначили, що з кожним запуском супутників "Старлінк" їм вдається додати до сузір'я пропускну здатність більше Тбіт/с, що "дозволяє нам продовжувати покращувати покриття та підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу".

У компанії показали, як після запуску ракети перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель.

Перед цим SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником другого покоління Starlink 19 квітня.