У білорусі помилували журналіста, одного із засновників Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання "Белта".

До цього режим Лукашенка засудив його до восьми років колонії посиленого режиму.

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.