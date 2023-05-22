У білорусі помилували екс-головреда NEXTA Протасевича [ Редагувати ]
У білорусі помилували журналіста, одного із засновників Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання "Белта".
До цього режим Лукашенка засудив його до восьми років колонії посиленого режиму.
Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.
Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина.
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