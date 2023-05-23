Закарпатські волонтери вирішили робити зброю... Не справжню, але дуже потрібну.

Макети "Стугни" для військових виготовляють волонтери на Закарпатті. Головне завдання - максимально наблизити макет до оригіналу. На полі бою вони слугують для виставлення хибних позицій. Сприйнявши їх за справжню зброю, ворог і себе викриє, і боєприпаси змарнує. Команда волонтерів робить макети безкоштовно з підручних засобів. Як іде процес- бачила Ірина Ковальчук.

Ріжуть! Свердлять! Шліфують! Майструють! Фарбують! І ось, майже, як справжня зброя! Від оригіналу - не відрізнити!

Закарпатські волонтери вирішили робити зброю... Не справжню, але дуже потрібну.

Михайло Роман, волонтер:

Оправдали себе. Тому що виставляються нашими хлопцями для хибних позицій. Це є збережені життя наших хлопців. Це є виявлені їхні позиції. І це є економічно-фінансовий ущерб для країни-агресора, тому що по останньому такому макету було випущено 20 снарядів. 20 снарадів, то є 20 тисяч доларів!

Одна з переваг макету - швидка збірка! Адже на полі бою - кожна секунда дорога!

Два десятки таких макетів уже ефективно використовуються на фронті! Волонтери отримали завдання виготовити ще партію!

Іван Рішко, волонтер:

Я роблю блок управління. Це я розробив лекало. І за лекалом роблю такі запчастинки на макет. Тут у нас уже готове – зібране.

Олексій Лукашенко, волонтер:

Покрасочний процес пройти і вже після того прикладаються всі остальні кнопки, усе, що має бути в комплекті.

У команди волонтерів цехи розкидані по шести локаціях Закарпаття! Кожен спеціалізується на окремих деталях.

Михайло Попович, волонтер:

Роблю із вологостійкої фанери, роблю деталіровку на комп'ютері, ставлю у станок, вирізаємо - багато елементів є, що вручну важко їх зробити. На неї кріпиться вже безпосередньо сама труба. Це - затвор.

За день встигають зробити по кілька заготовок.

Юрій Боршош, волонтер:

Пускова установка. На ній стоїть направляюча ракети і прицільний пристрій. Виготовляємо її з фанери. Прозвали її шпаківня - десь нагадує.

Часто використовують прості підручні матеріали.

Тарас Староста, волонтер:

Заглушки пластикові, пластикова труба, горщик, який по розмірах підібрали, щоб відповідав дійсним розмірам. Виходить дійсно так, що москалі стріляють по горщиках!

Волонтери кажуть, військові боронять нас на фронті, а ми у свою чергу повинні створити для них усі необхідні умови тут - у тилу!