Закарпатські волонтери виготовляють макети "Стугни" для наших військових [ Редагувати ]
Макети "Стугни" для військових виготовляють волонтери на Закарпатті. Головне завдання - максимально наблизити макет до оригіналу. На полі бою вони слугують для виставлення хибних позицій. Сприйнявши їх за справжню зброю, ворог і себе викриє, і боєприпаси змарнує. Команда волонтерів робить макети безкоштовно з підручних засобів. Як іде процес- бачила Ірина Ковальчук.
Ріжуть! Свердлять! Шліфують! Майструють! Фарбують! І ось, майже, як справжня зброя! Від оригіналу - не відрізнити!
Закарпатські волонтери вирішили робити зброю... Не справжню, але дуже потрібну.
Михайло Роман, волонтер:
Оправдали себе. Тому що виставляються нашими хлопцями для хибних позицій. Це є збережені життя наших хлопців. Це є виявлені їхні позиції. І це є економічно-фінансовий ущерб для країни-агресора, тому що по останньому такому макету було випущено 20 снарядів. 20 снарадів, то є 20 тисяч доларів!
Одна з переваг макету - швидка збірка! Адже на полі бою - кожна секунда дорога!
Два десятки таких макетів уже ефективно використовуються на фронті! Волонтери отримали завдання виготовити ще партію!
Іван Рішко, волонтер:
Я роблю блок управління. Це я розробив лекало. І за лекалом роблю такі запчастинки на макет. Тут у нас уже готове – зібране.
Олексій Лукашенко, волонтер:
Покрасочний процес пройти і вже після того прикладаються всі остальні кнопки, усе, що має бути в комплекті.
У команди волонтерів цехи розкидані по шести локаціях Закарпаття! Кожен спеціалізується на окремих деталях.
Михайло Попович, волонтер:
Роблю із вологостійкої фанери, роблю деталіровку на комп'ютері, ставлю у станок, вирізаємо - багато елементів є, що вручну важко їх зробити. На неї кріпиться вже безпосередньо сама труба. Це - затвор.
За день встигають зробити по кілька заготовок.
Юрій Боршош, волонтер:
Пускова установка. На ній стоїть направляюча ракети і прицільний пристрій. Виготовляємо її з фанери. Прозвали її шпаківня - десь нагадує.
Часто використовують прості підручні матеріали.
Тарас Староста, волонтер:
Заглушки пластикові, пластикова труба, горщик, який по розмірах підібрали, щоб відповідав дійсним розмірам. Виходить дійсно так, що москалі стріляють по горщиках!
Волонтери кажуть, військові боронять нас на фронті, а ми у свою чергу повинні створити для них усі необхідні умови тут - у тилу!
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