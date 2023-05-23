Літачок має чотири електродвигуни, завдяки цьому рухається не дуже гучно.

Шість "Шахедів" і два беспілотника-розвідника знищили українські протиповітряні сили цієї ночі. Російські війська не припиняють атакувати Україну ударними-дронами камікадзе. Утім і українці мають чим відповісти.

На Волині інженери-конструктори розробили перші зразки безпілотників, які в перспективі можуть використовувати Збройні Сили. Дрони здатні долати сотню кілометрів та нести до 5-ти кілограмів вибухівки. Більше про унікальну розробку - в матеріалі наших журналістів.

На одній із тренувальних баз добровольці батальйону "Луцьк" з'єднують усі частини безпілотника.

Під'єдную крила до літака. Електрична частина. Вже під'єднав.

Це вже друга розробка, - розповідає інженер-конструктор Юрій. Літальний апарат назвали "Реідер-2".

Юрій, розробник БПЛА:

4 години тримається в повітрі, налітає за цей час біля 200 км, може на борт взяти достатньо вантажу. Зараз працюємо над тим, щоб не глушився GMSS-приймач. Тоді можна буде запускати його навіть в бойових умовах під час активної роботи машин РЕБ.

Літачок має чотири електродвигуни, завдяки цьому рухається не дуже гучно. Виготовлений він із міцного пластику.

Настільки тут зміцнена передня кромка, що при невеличкому краші по дереву він може його зламати.

Обладнати його можна кількома камерами. А щоб навчитися керувати - треба, щонайменше, 10 днів тренувань.

Юрій, розробник БПЛА:

Основна камера знаходиться на носі. Ця камера досить добре бачить в пізніх сутінках, практично, в майже ніч. Оператор, коли прилітає і зніме ФПВ-окуляри, то йому здасться, що він літав вдень, а прийшла ніч.

Запускають безпілотник із рук. А керувати ним можна через монітор та через FPV-окуляри.

Олексій, оператор БПЛА:

Поставили нові пропелери, поведінка трохи помінялася, але політ нормальний.

За один політ "Реідер" долає до двохсот кілометрів. Оператори спостерігають за ним онлайн, водночас триває запис польоту.

Роман Бондарук, командир батальйону оперативного реагування "Луцьк":

Ми все одно, навіть якщо його втратили, ми отримали те, що потрібно. Ми побачили картинку, де стоїть БТР, ВОП, чи РОП, чи розміщена жива сила їхня. Виїздили і на зони зіткнення самі, і на прикордонні райони, тобто, випробували.

Безпілотник може бути і розвідником, і нести вибухівку. Нині конструктори працюють над тим, щоб підіймати в повітря більше п'яти кілограмів боєприпасів і радіообладнання. Випробовують системи зв'язку й наведення цілі.

Юрій, розробник БПЛА:

Сіли добре, м'яко, без всяких ушкоджень. В траві по-іншому і не буває, практично. Ще треба трошки підлаштувати підрегулятор і можна в бій.

Поки луцькі розробники виготовили кілька моделей. За місяць можуть випускати півсотні БПЛА для Збройних Сил. Якщо знайдуть фінансування - ця кількість зросте в рази.