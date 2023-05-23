Розслідування у справі про діяльність блогерів, які по суті зіграли на руку ворогу, досі триває.

Не викладайте у мережу відео роботи нашої протиповітряної оборони. Такий заклик ми чуємо щоразу, коли лунає повітряна тривога. Утім деякі умільці за лайки готові порушувати закон. Про відповідальність за фото- та відеофіксацію воєнних дій - матеріал Михайла Манилюка.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Не знімати пересування техніки Збройних сил України, не викладати в Інтернет відео та фото розташування воєнних об'єктів. Ці правила для всіх охочих похвалитися побаченим - у Міноборони озвучували ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Тоді багато хто ще не розумів, що взагалі відбувається, і чим саме можуть зашкодити українській армії кадри, зняті на телефон.

Березень минулого року. У торговельний центр у Києві влучає ракета. Приміщення зруйноване. Є загиблі.

Згодом з'ясувалося - ворожа ракета прилетіла сюди після того, як цей чоловік зняв на телефон і виклав в Інтернет відео: на території ТРЦ стоїть українська воєнна техніка.

Техника била в районе "Ретровиль", две акации были. - Усвідомлюєте, що це було неправильно? - Да, я полностью осознал свою ошибку и прошу прощения- Не делайте? никогда не снимайте, ничего не викладывайте.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Повномасштабне вторгнення росії триває вже понад рік. Втім і досі знаходяться любителі похвалитися з усіма яскравими кадрами війни, а по факту засвітити позиції розташування техніки ЗСУ чи наслідків ворожих атак. Іншими словами, допомогти російським загарбникам скоригувати вогонь наступних ударів із повітря!

Дмитро Попов, колишній працівник Служби безпеки України:

Щодо блогерів, які висвітлюють роботу ППО і яких заарештовують, або проводять з ними певну виховну роботу. Це не є джерелом достовірної інформації для ворога. Тобто так, це може бути вишенькою на торті, якщо ворог немає цих даних, тільки тоді - це менше відсотка - вони будуть використовувати цих блогерів, але це не означає, що блогерам треба хайпувати на цій темі. Це не припустимо під час військових дій.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Щойно зруйнований російською ракетою об'єкт критичної інфраструктури чи житловий будинок. Знищення ворожої цілі силами ППО. Звісно, таке відео може принести автору тисячі переглядів у соцмережах! Можливо, навіть якісь гроші. Але водночас - відповідальність за руйнування чи навіть загибель людей! Адже блогер, який звик ділитися з підписниками всім побаченим, - в умовах війни ризикує стати співучасником воєнних злочинів росіян.

Я просто на эмоциях не думая виставляю видео в сторис, какой пи*дец начался в небе. Потом понимаю, что такое в соцсети нельзя, все удаляю, и какой-то чел в три часа ночи сохраняет в истории, делает скрин то что я виставил, раскидывает меня по всем пабликам. Я утром просыпаюсь - я уже тупо враг народа!

Михайло Манилюк, кореспондент:

У ніч проти 16-го травня, коли на Київ летіли російські ракети та дрони, цей хлопець і ще п'ятеро досить відомих в Інтернеті блогерів стали викладати в мережу відео роботи українських систем протиповітряної оборони! Вранці до цих активних користувачів мережі виникли питання у фахівців СБУ!

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них Інтернет ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресорки.

Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду.

Розслідування у справі про діяльність блогерів, які по суті зіграли на руку ворогу, досі триває. Правоохоронці та юристи вкотре наголошують усім, хто звик викладати в Інтернет усе, що бачить, - за фото- та відеофіксацію пересування чи роботу воєнної техніки загрожує кримінальна відповідальність. Зокрема, й в'язниця!

Ростислав Кравець, адвокат:

Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Михайло Манилюк, кореспондент: