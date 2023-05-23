олександр лукашенко помилував Романа Протасевича. Одного із засновників протестного телеграм-каналу Nexta засудили до 8 років тюрми, хоча звинувачення, за законами країни, могло потягнути і на смертну кару. Такий поворот не здивував білоруських активістів.

Що вони думають про цю історію? Та для чого це все лукашенку? Про це далі в матеріалі наших коресподентів.

Насамперед я шалено вдячний країні і, звичайно, особисто президентові за таке рішення і сподіваюся, що далі буде лише краще.

Президентське помилування, робота на режим лукашенка і щасливе подружнє життя… Усе це в результаті отримав опозиційний у минулому активіст - Роман Протасевич, долею котрого два роки тому переймався увесь цивілізований світ.

Я був затриманий співробітниками МВС в національному аеропорту мінська. Зараз я перебуваю в СІЗО номер 1 міста Мінська.

23 травня 2021 року літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено сів в аеропорту Мінська через повідомлення про нібито "мінування" на вимогу білоруських диспетчерів та у супроводі винищувача. Протасевича та його супутницю - громадянку Росії, Софію Сапегу, зняли з рейса і заарештували.

Степан Путило, засновник телеграм-каналу NEXTA:

Ця ситуація показує, що за Романом стежили, за ним спостерігали спецслужби і вони насамперед хочуть залякати. Хочуть, щоби всі замовкли і думали, що режим усесильний.

Піратська спецоперація білоруського режиму з перехоплення іноземного пасажирського літака спричинила міжнародний скандал - Мінськ отримав чергову порцію санкцій, а авіакомпанії відтоді оминають білоруське небо.

Співзасновникові опозиційного телеграм-каналу Некста на батьківщині загрожувала смертна кара - Протасевича звинувачували в організації масових безладів, змові задля повалення влади та причетності до терористичної організації. Натомість за деякий час і медійник, і його дівчина пішли на співпрацю зі слідством і їх відпустили з СІЗО під домашній арешт.

Підкреслю, що я співпрацюю зі слідством. Я відповідаю на питання. На жаль, тут я уже нічого не вирішую. Тут вирішує слідство.

Відтоді полум'яний борець з режимом лукашенка перетворився на його завзятого прихильника і роздавав інтерв'ю провладим ЗМІ з відвертостями про опозицію.

Ну знову таки потім міг прийти той же Вячорка і сказати, Рома, ми повинні подумати над вулицею.Тому що не буде вулиці, не буде санкцій.

А також влаштувався на роботу у провладні сруктури. Зокрема державний правозахисний центр, що відстоює права іранських мігратів, що нібито постраждали від дій польських та литовських прикордоників. Потім взагалі вийшов з-під домашього арешту та одружився… з іншою дівчиною.

Натомість Софія Сапега, яку звинуватили у розпалюванні ненависті за адміністрування опозиційного телеграм-каналу, отримала 6 років колонії суворого режиму. Завтра московський суд розглядатиме питання про її екстрадицію до Росії.

А Романа Протасевича на початку травня засудили на 8 років. І ось тепер лукашенко його помилував.

Що ж змусило опозиціонера так діаметрально змінити свої погляди?

Франак Вячорка, радник Світлани Тихановської:

У Протасевича дуже складна доля, тому що він був героєм до захоплення літаку Раянейр. А після цього почав співпрацювати з КГБ. І протягом останніх двох років з'являвся на державному телебаченні, хвалив Лукашенка, критикував демократичні сили. І я думаю, що це така своєрідна винагорода Протасевичу за все, що співпрацював з режимом. Я не знаю як би я особисто поводив себе в його умовах. Я допускаю, що його катували, що його били, що його знущали. Але те, що він наробив протягом останнього часу, звісно,що не подається розумінню.

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик:

Можливо, тепер Протасевичу варто побоюватися за власне життя, продовжуючи перебувати в Білорусі, позаяк він особливо цінний свідок не тільки для режиму про те, що відбувалося до його затримання. Але і про ті факти, які відбувалися після.

Натомість лукашенко, помилувавши колишнього головреда протестного ЗМІ, поцілив одразу в кількох зайців - дискредитував опозицію, мовляв дивіться, які вони насправді, та ще й виставив себе великодушнім правителем.

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик:

Уже понад півроку в Білорусі здійснюються спроби поверення тих, хто утік з країни, хто є противником режиму, кого може бути звинувачений в участі у якихось злочинах, їх намагаються змусити добровільно повернутися в обмін на можливе помилування. Людьми, що перебувають в опозиції до лукашенка, перехоплено майже увесь міжнародний порядок денний, дипломатичні служби режиму просто не можуть продавати те, що відбувається в Білорусі, як якісь нормальні дво-тристоронні відносини з іншими країнами.

Тим часом лукашенківський режим милостивий не до всіх політв'язів.

Франак Вячорка, радник Світлани Тихановської:

Пару місяців тому зник Сергій Тихановський, місяць тому у лікарню потрапив Віктор Бабарико - кандидат в президенти, який не був зареєструваний. Дуже популярний в Білорусі. Потім зникли Марія Колесикова, Віктор Лось, вони не мають жодного звʼязку зі світом. І ми не знаємо, що з ними відбувається.

Ну а помилуваний Роман Протасевич радіє звільненю й міркує про майбутнє.

Роман Протасевич, ексзасновник телеграм-каналу NEXTA сяє, як майська роза.