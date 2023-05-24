Норвегія підтримає навчання українських пілотів на винищувачах F-16, уряд країни позитивно ставиться до цього процесу.

Про це повідомляє міністр оборони Норвегії Бьорн Арільда Грам, пише NRK.

"Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, який внесок ми можемо зробити навчання українських пілотів", - сказав міністр.

Зазначається, що серед партій у Стортингу (парламент Норвегії - ред.) насамперед "Ліберальна партія" зацікавлена у тому, щоб Норвегія також надала Україні винищувачі.

"Ми повинні бути впевнені, що західні країни направляють літаки, і заявити про це дуже чітко, тому що це може бути важливим для роз'яснень, необхідних в інших країнах", - сказала лідер партії Гурі Мелбі.

Вона вважає, що Норвегія має передати Україні літаки, якщо це можливо.