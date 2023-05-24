Президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.

За словами президента, загалом проти України було застосовано близько 1160 "Шахедів". Більшість збивають наші сили ППО.

"Але сьогодні, зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що хоч українські захисники й навчилися збивати іранські "Шахеди", але все ж таки бувають влучання, внаслідок яких гинуть люди.

"Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? Іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми", - наголосив Зеленський.

За словами президента, постачання дронів росії забезпечує Ірану і його громадянам лише ще більшу ізоляцію від світу.

Він підкреслив, що для росії мішень - абсолютно все: житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки. Вже є тисячі таких прикладів.

"Люди Ірану! росія б’є по всьому, не розбираючи. Артилерією й мінометами, ракетами й дронами - тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені росії дають.Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії - не зі злом", - звернувся до іранців Зеленський.

Президент наголосив, що росія почала цю війну заради поневолення.

"Це війна колонізатора проти сусідньої нації. росія навіть краде людей - наших дітей! Тисячі й тисячі… Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу. І, йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України", - сказав глава держави.

За його словами, підтвердженням цього є спалені росіянами села греків-християн і системні репресії Росії проти кримськотатарського народу.

"Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", - підсумував Зеленський.