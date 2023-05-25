У четвер, 25 травня, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі. Так, він визнав винним у вбивстві колишнього поліцейського Івана Приходька. Його засудили його до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генпрокуратури.

Він засудив екс-поліцейського Івана Приходька за вбивство з необережності та незаконне зберігання боєприпасів до 4 років ув’язнення з урахуванням терміну перебування під вартою. При чому чоловік проведе у в'язниці пів року, оскільки до цього 3,5 роки перебував у СІЗО.

Приходько має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого - батькам Кирила - 800 тисяч гривень, а бабусі - 200 тисяч гривень. Ще 135 тисяч гривень стягнуть на користь держави.