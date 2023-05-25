Станом на четвер, 25 травня, тривають бої за Бахмут, ворог стягує додаткові резерви на Бахмутський напрямок, замінивши "вагнерівців" на армійські регулярні загони. Схід продовжує залишатись епіцентром бойових дій.

Про це повідомляється у Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

На Бахмутському напрямку російські війська намагаються зупинити просування українських сил по флангах, що наближає ЗСУ до тактичного оточення міста. Для цього ворог застосовує обстріли з артилерії.

Крім того, російське військове командування підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення свого угрупування в цьому районі. Також у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи ПВК "Вагнера" на армійські регулярні загони.

В самому ж Бахмуті на цей час залишаються "вагнерівці".

Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Окупанти наступають ще на декількох напрямках - Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському. Зокрема, ЗСУ відбили атаки ворога на Авдіівській і Мар‘їнській ділянках - атаки ворога відбиті, наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.

За даними Маляр, на Купянському напрямку тривають зараз бої.