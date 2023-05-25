"Російський добровольчий корпус" продовжує звільняти росію від путінського режиму. Так, повстанці РДК виклали в мережу відеодоказ свого перебування в селі Глотове Бєлгородської області. "Чекайте на нас і у вашому населеному пункті", зазначає на відео командир військового формування Денис Нікітін.

Також в інтернеті стали з'являтися відео начебто місцевих бєлгородців, які заявляють, що готові долучитися до протесту для скидання кремлівського режиму.

Тим часом росЗМІ, посилаючись на тамтешнього губернатора, повідомляють, що сьогодні в області знову працювала ППО через атаку дронами. Нагадаю, російські добровольці легіону "Свобода росії" і "Російського добровольчого корпусу" від понеділка проводять військову операцію зі звільнення прикордонних районів Бєлгородської області. Чи причетні до цього ЗСУ? І хто ж входить до лав російських добровольчих підрозділів? З'ясовував Ігор Левенок.

Хто стоїть за легіоном "Свобода росії" і що планують російські добровольці?

Операція - демілітаризація. Російський добровольчий корпус береться за створення демілітаризованої зони на території країни-агресора.

Результати рейду на Білгородщину!

Там били ангари с русской техникой, и ми начали ее забирать, вот и все…

За що боролась на те й напоролась. росія отримала війну на своїй території. Брянщина. Березень-квітень цього року. Бійці "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію РФ і вперше заявили про свої наміри звільнити росію від путінського режиму.

Бійці, які взяли на себе відповідальність за штурмові дії на території росії, є членами добровольчих підрозділів. "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода росії". Вони складаються з російських громадян, які воюють разом з українськими військами проти власної країни.

До цьогорічної весни бойові дії цих антикремлівських добробатів обмежувалися переважно в Бахмуті та його околицях. Утім становище змінилося. Від оборони до наступу. Від дрібних вилазок на Брянщині до масштабної спецоперації на території Білгородської області.

Окрім прикордонного КПП повстанці взяли під контроль кілька населених пунктів, спричинили паніку серед росіян та істерику в кремлівських колах. На росію рушили сили за підтримки панцерників, танків та гелікоптерів. То хто ж їх так озброїв? Пропагандистам відповіли словами бункерного діда.

Пойдите в магазин, и ви там купите любую форму. Это были росийские солдати? Это били местние сили самооборони.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України:

Дуже дивно таке чути від рашистських пропагандистів, оскільки коли про зелених чоловічків на території України вони говорили, що їх там немає. А ось громадяни російської федерації, які зі зброєю в руках звільняють власну країну від диктатури путіна, то їх чомусь вважають представниками якихось інших сил.

У міністерстві війни росії відрапортували про величезні втрати серед бійців РДК та Легіону. Добровольців така брехня потішила.

Денис, "Уайт Рекс", командир РДК:

Слава богу у русского добровольческого корпуса есть только потери в ранених, в легких ранених, у нас только двое "трьохсотих". По технике у нас только приобретение.

На українсько-російському кордоні бійці зібрали пресконференцію. Показали трофейну техніку та заявили, це не остання спецоперація на території росії. Масштаби дій надалі тільки збільшуватимуться.

Денис, "Уайт Рекс", командир РДК:

Чем сильне и мощенее ми заходим на територию росийской федерации, тем больше им нужно времени, чтобы прийти в себя, пока они не викатили на дорогу танки в большом количестве, то они нам даже толком не могли ничего противопоставить. Просто ми не обладаем такими огромними количествами сил, чтобы занимать эту територию и контролировать. Для нас это по-прежнему является пробой сил.

І проба сил відбулася вдало. Кремлівські чиновники зі своїм буцімто "непробивним" кордоном зганьбилися. Генерал Лапін, постановочним відео, де він пафосно, але без зброї, нібито командує боєм, тільки повеселив користувачів соцмереж.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України:

В очах цивільного населення більшу небезпеку несуть путінські бойовики, і це відкрита інформація. Як вони використовували артилерію та авіацію і били по цивільних обєктах в тому числі туди, де живуть цивільні росіяни.

Тож і не дивно, що за таких обставин російські добровольці здобули прихильність мирних росіян.

Позивний "Цезар", боєць легіону "Свобода росії":

Я был удивлен тем, какую поддержку мы нашли у жителей Белгородской области. Ведь после того, как мы начали миротворческую операцию, посыпался шквал сообщений не просто из Белгорода, обласного центра, а из глубинки, люди писали из деревень, мы вас ждем, мы устали от войны, приходите, и мы к вам присоединимся. Вот это потрясало.

Тож, робота триває. Станом на тепер, на території Білгородщини продовжує працювати розвідка російських добровольчих підрозділів.

Штурмовые подразделения вышли, но там еще есть другие подразделения, у которых хватает работы. Можна сказать, что операция еще не завершилась.

Ексклюзивно бійці поділилися: створення демілітаризованої зони на території країни-агресора - це одне із найближчих завдань.

Позивний "Цезар" боєць Легіону "Свобода росії":

Да, можно смело сказать, что создание демилитаризованой зоны, от которой уже не будет исходить угроза для Украины и зоны, которая, в результате действия росийской армии сама не будет страдать, а дальнейшая наша цель - это конечно уничтожение кремлевской диктатуры и смена власти россии.

"Цезар" запевняє, заради досягнення мети РДК та легіон "Свобода росії" надалі об'єднають зусилля. Набиратимуть особовий склад для більш потужних рейдів, адже до таких спецоперацій росія виявилася зовсім не готовою. Ігор Левенок, подробиці, телеканал Інтер марафон, єдині новини.