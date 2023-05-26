Окупанти вдарили по Дніпру: які наслідки [ Редагувати ]
Вночі 26 травня, окупанти атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами та ударними БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено будинки та підприємства, є поранений.
Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Загорілося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав його працівник. Йому надали медичну допомогу – лікується вдома.
Серйозні руйнування також зафіксовано на транспортному підприємстві.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що, за попередніми даними, українські військові вночі збили над областю 5 крилатих ракет та 7 "Шахедів".
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