У рф заявили, що у Бєлгородській області безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" 25 травня. Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков та Telegram-каналі "База".

Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району.

За його словами, внаслідок "атаки безпілотника" пошкоджено адміністративну будівлю - там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.

Тим часом "База" стверджує, що "атаку" зазнала будівля "Газпрому" в Бєлгородській області. За даними їх джерел, вона була "атаковано" близько 23:00 25 травня. Telegram-канал також повідомляє про деякі пошкодження будівлі.