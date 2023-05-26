У рф заявляють про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" [ Редагувати ]
У рф заявили, що у Бєлгородській області безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" 25 травня. Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков та Telegram-каналі "База".
Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району.
За його словами, внаслідок "атаки безпілотника" пошкоджено адміністративну будівлю - там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.
Тим часом "База" стверджує, що "атаку" зазнала будівля "Газпрому" в Бєлгородській області. За даними їх джерел, вона була "атаковано" близько 23:00 25 травня. Telegram-канал також повідомляє про деякі пошкодження будівлі.
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