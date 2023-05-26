Спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей прибув до будівлі МЗС росії у Москві для переговорів з головою відомства сергієм лавров щодо припинення російської агресії проти України.

Кадри з китайським дипломатом, який входить до будівлі МЗС, опублікували російські пропагандисти.

У МЗС рф повідомляли, що Лі Хуей проведе переговори з сергієм лавровим та його заступником Михайлом Галузіним у рамках візиту до росії.

Турне Лі Хуея для переговорів про припинення війни росії проти України розпочалося 16 травня. Він відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Бельгію. росія стала останнім пунктом призначення у його маршруті.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на переговорах з китайським дипломатом заявив про неприйнятність мирного врегулювання з втратою територій, які росія оголосила своїми.

26 квітня голова КНР Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, за підсумками якої домовилися направити до Києва китайського спецпредставника. Він проведе переговори з усіма сторонами щодо припинення війни.

Пізніше МЗС Китаю повідомили, що ним стане Лі Хуей, який був послом Китаю в росії.