Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, як відбулася зустріч зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм, який напередодні прибув до Києва. Українські чиновники провели для китайської урядової делегації брифінг щодо ситуації з безпекою в країні. Про це керівник ОП написав у своєму Telegram-каналі.

Подякував за підтримку Китаєм суверенітету й територіальної цілісності України. Акцентував, що наша держава поважає недоторканність кордонів інших країн, як це передбачено Статутом ООН. Наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН.

Андрій Єрмак наголосив, що наша держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру.

Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою детально розповіли про десять пунктів формули миру Володимира Зеленського. Оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна. Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру.

У свою чергу, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей вважає, що для припинення війни між Україною та росією "немає універсального методу". На сайті МЗС Китаю опублікували його заяву:

Панацеї для виходу з кризи немає, всім сторонам потрібно починати з себе, накопичувати взаємну довіру, створювати умови для припинення війни та мирних переговорів. Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні спільного знаменника для врегулювання української кризи та докладати власних зусиль для припинення війни, припинення вогню та якнайшвидшого відновлення миру. Китай по-своєму відіграє конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні та продовжуватиме надавати Україні допомогу в межах своїх можливостей.

16 травня Лі Хуей розпочав турне країнами Європи. Поїздка організована для пошуку шляхів припинення війни між росією та Україною.

Візити відбуваються у закритому режимі: тривалість турне та графік зустрічей заздалегідь не розголошуються. Очікується, що спецпредставник також відвідає Польщу, Францію, Німеччину та росію.