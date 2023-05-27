Голові Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який збив 23-річного нацгвардійця на блокпосту, повідомили про підозру, за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Рішення щодо можливого його арешту розглядатиме Вища рада правосуддя вже сьогодні. Нагадаю, аварія сталася напередодні, жертва наїзду - строковик, батько трьох дітей Вадим Бондаренко - помер на місці від травм. Що ж відомо про служителя Феміди з Макарова? Та чи може зійти йому з рук скоєне?

Нарікає на здоров'я й "заспокоююється" водою, сидячи на асфальті, - на кадрах суддя Олексій Тандир "відходить"від скоєного…вбивства. В ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду на смерть переїхав 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Без батька залишилися дружина та троє дітей.

Як кажуть у Нацгвардії, військовослужбовець під час комендантської години саме встановлював на трасі інженерні загорожі, коли в нього на шаленій швидкості врізався "Лексус". Від травм військовий загинув на місці. Водій - суддя райсуду Київщини - коли почув, що солдат помер - заявив, що за кермом був інший чоловік, який буцімто втік. І навідріз відмовився проходити тест на алкоголь, хоч у його автівці - розповідають свідки - знайшли пляшку зі спритним. Біологічні зразки відберуть у чоловіка примусово - суд дозволив. Служителю Феміди уже повідомили про підозру.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами у стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

Чи буде покараний за смертельну ДТП суддя? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, висловлюючи співчуття родині загиблого Вадима Бондаренка, запевнив, винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання.

Цікаво, що сам підозрюваний Олексій Тандир відбілював колег в мантіях, які кермували напідпитку, - кажуть правозахисники. Із 85 справ за відповідною статтею, 80 - були закриті без жодного покрання для винуватця.

Катерина Бутко, активістка "Автомайдану":

І одним з такої справи, яка розглядалася не за 130, а іншою статтею була справа судді Дмитра Усатова, який є суддею Києво-Святошинського суду і в 2018 році він імовірно перебуваючи напідпитку вчинив ДТП, де постраждали водій іншого автомобіля - отримав важку травму хребта. Але ця справа пішла до суду, вона була розділена за кількома статтями і от саме Тандир розглядав статтю про сам факт ДТП і виявив, що не було порушень, не було ДТП і жертв і відповіно завдяки такому рішенню, рішенню іншого судді, який сказав, що Усатов не був у стані алкогольного спʼяніння і закрив цю справу, Усатов абсолютно вийшов сухим із води.

Згодом Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя тимчасово усунула суддю Усатова від здійснення правосуддя, але у діях Олексія Тандира порушень не знайшла.

Едуард Багіров, правозахисник:

Якщо цей суддя не буде покараний, то українські дороги будуть жахіттям, тобто буде автомобільне сафарі, будуть вбивати людей-пішоходів і не тільки судді, а й інші водії.

За словами Едуарда Багірова, за 30 років його правозахисної роботи жодного голову суду не покарали позбавленням волі. Однак сподівається, що після арешту голови Верховного суду, й судді Макарівського - смертельне ДТП не зійде з рук.

Едуард Багіров, правозахисник:

Для того, щоби притягнути до відповідальності суддю, слідчі органи і прокуратура повинні звертатися до Вищої ради правосуддя і колегіально вони приймають рішення, надають згоду для того, щоб притягнути або заарештувати суддю за можливий скоєний злочин. Прокуратура вже звернулася до вищої ради правосуддя.

Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення. Рішення щодо можливого арешту судді Олексія Тандира Вища рада правосуддя розглядатиме сьогодні.