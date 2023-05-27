В тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдруге повідомляють про потужний вибух. Попередньо, є новий "приліт" по окупантах. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих, попередньо, "приліт" був по території заводу "Азовкабель". Також жителі діляться, що новий вибух також було чути в районі порту.

Тим часом у мережі публікують кадри з міста на яких видно густий клуб диму, який здійнявся після новенької "бавовни".

Разом з тим в мережі з'явилася інформація, що це був новий "приліт" по базі російських окупантів.

Своєю чергою Бердянська міська військова адміністрація інформує, що було влучання по позиціях росіян. Можливо, йдеться саме про цей новий вибух.

"Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми", - пише Бердянська МВА.