У росії почали все частіше закликати до примусу громадян працювати на потреби війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку воєнних зусиль", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони уточнюють, що російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни. Ймовірно, додаткову оплату за це не надаватимуть.

При цьому 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала громадян працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським стилем громадського примусу. Це також наголошує, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним чинником перемоги у війні", - уточнили у британському Міноборони.