"Україна може завершити війну в поточному році": Подоляк назвав умову [ Редагувати ]
Україна може завершити війну з росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.
Про це сказав радника голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю La Repubblica.
"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - відзначив Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. Водночас сьогодні нашим воїнам найбільше не вистачає:
- снарядів;
- ракет великої дальності;
- сучасних винищувачів.
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