Вибори в Туреччині: Ердоган роздавав гроші виборцям просто перед камерами [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган почав роздавати гроші виборцям просто на виборчий ділянці.
Приїхавши на виборчу ділянку, щоб взяти участь в голосування другого туру виборів на посаду президента Туреччини, Ердоган не приховуючись від камер почав роздавати виборцям гроші.
На відео, поширюваному у мережі, видно, як Ердоган роздавав банкноти вартістю 200 лір (майже $10), потискаючи руки своїм прихильникам.
Зазначимо, сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Зауважимо, що в першому турі президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану не вистачило менше ніж 1% для перемоги.
Опонентом Ердогана є 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу. Під час першого туру він набрав 44,88% проти 49,52% в Ердогана.
по темі
Україна, Туреччина, ООН та росія домовилися про продовження "зернової угоди"
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
Києву - 1541 рік. Традиційно, в останню неділю травня відзначають день столиці. Від повномасштабного вторгнення Київ став символом сили та незламності українців. Бо тоді, торік у лютому-березні - вистояв.
В Туреччині вже підрахували більш як 65% голосів виборців
Наші воїни міцно тримають позиції. І в цьому їм допомагають - інженерні війська. Окопи, бліндажі, укріплення - це все їх робота. І без неї утримати позиції було б вкрай важко.
Військовий експерт, полковник ЗСУ запасу Владислав Селезньов в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що окупанти шукають можливість аби прочавити українську систему протиповітряної оборони