Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган почав роздавати гроші виборцям просто на виборчий ділянці.

Приїхавши на виборчу ділянку, щоб взяти участь в голосування другого туру виборів на посаду президента Туреччини, Ердоган не приховуючись від камер почав роздавати виборцям гроші.

На відео, поширюваному у мережі, видно, як Ердоган роздавав банкноти вартістю 200 лір (майже $10), потискаючи руки своїм прихильникам.

Зазначимо, сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Зауважимо, що в першому турі президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану не вистачило менше ніж 1% для перемоги.

Опонентом Ердогана є 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу. Під час першого туру він набрав 44,88% проти 49,52% в Ердогана.