Накопичувальні пенсії в Україні: коли запустять пенсійну реформу [ Редагувати ]
Народна депутатка, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, коли може запрацювати нова пенсійна реформа в Україні.
"Зараз той час, коли потрібно робити пенсійні накопичення. Зараз кожен хто виходить на пенсію, за статистикою, його доходи зменшуються утричі. І дірка у Пенсійному фонді збільшується. Пенсійний фонд може профінансувати себе лиже на 357 млрд, а 233 млрд доводиться позичати з державного бюджету, і цей дефіцит буде збільшуватися", - каже вона.
Депутат розповіла, коли зможе запрацювати ця пенсійна реформа.
"Україна входить до топ-15 країн за скороченням населення, і за підрахунками ООН ми до 2050 року матимемо більш як 30% населення за 60 років. Ми маємо швидше запускати накопичувальну систему. За підрахунками міністерства фінансів, для запуску потрібно більш як 45 млрд гривень з державного бюджету. Найближчім часом у порядку денному у Верховній Раді до другого читання цього закону немає. Коли він надійде, то потрібно 2 роки для його імплементації. Я підрахувала, що десь 2025 року ця реформа може запрацює", - сказала депутат.
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