Ердоган набрав 54,47% голосів - ЦВК Туреччини [ Редагувати ]
Центральна виборча комісія Туреччини офіційно повідомила попередні результати другого туру президентських виборів.
Після обробки 54% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набирає 54,47% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 45,53%.
За даними, які наводить агентство Anadolu, після опрацювання 98,22% бюлетенів Ердоган набрав 52,12%, Киличдароглу - 47,99%.
У першому турі пан Ердоган набрав 49,52% голосів, Киличдароглу - 44,88%. Для перемоги на виборах у першому турі потрібно було набрати понад 50% голосів.
Президентські вибори у Туреччині, другий тур (98,22%)
по темі
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
У неділю, 14 травня, відбуваються вибори в Туреччині
В Туреччині вже підрахували більш як 65% голосів виборців
У неділю, 28 травня, у Туреччині стартував другий тур президентських виборів