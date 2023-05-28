До Дня Києва в столиці пройшов ювілейний "Пробіг під каштанами". В ньому взяли участь військовослужбовці, співробітники ДСНС та жителі столиці. Бігли не тільки заради спорту. Збирали кошти за для благодійної мети. Всі подробиці розкаже Олена Логінова.

Ранок. Набережна Дніпра. Лунає гімн України.

Святкування дня Києва починається з ювілейного 30-го "Пробігу під каштанами". Нічні атаки ворога не змогли зупинити учасників. Серед них і наші захисники - військовослужбовці бригади Нацгвардії "Рубіж".

Павло, співробітник пресслужби бригади Нацгвардії "Рубіж":

Тут стоять хлопці, які вийшли після поранень, після реабілітації різних видів травм. І вони теж взяли участь у цьому заході, щоб показати, що ми незламна нація.

Підготовка до забігу починається з руханки.

Уже багато років поспіль "Пробіг під каштанами" збирає кошти на благодійність.

Ірина Кузнєцова, організаторка "Пробігу під каштанами":

Це не біг ради спортивних результатів. Ми планували зібрати 1 млн гривень для того, щоб купити необхідне обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, але ми вирішили, що ми ще можемо зібрати кошти для того, щоб купити карети швидкої допомоги для фронту.

Віктор, військовослужбовець Бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України:

- Для Вас Головне Перемога сьогодні? - У війні - так ! А сьогодні - ні. Ми просто робимо одну справу. Ми допомагаємо діткам, які в майбутньому стануть новим поколінням України.

У забігу братимуть участь і рятувальники ДСНС.

Олександр Баран, головний фахівець ДСНС у м. Києві:

Оскільки ми спортивна сім'я, як і в спорті, так і в житті. І сьогодні будемо боротися і показувати, що ми сильна нація!

Олена Логінова, кореспондентка:

Буквально лічені хвилини, і 30, ювілейний забіг під каштанами розпочнеться. Дистанція - 5 км. Учасники бігтимуть вздовж Дніпра, і кажуть: сьогодні головне - не перемога, а показати, що українці - незламні!

Кількість учасників "Пробігу під каштанами" цього року вражає! Понад 7000 - ентузіастів і спортсменів з різних регіонів України та з 32 країн світу. Адже долучитися до події можна було онлайн.

Переможців обирати не стали - всі отримали пам'ятні медалі.