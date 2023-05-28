У ювілейному "Пробігу під каштанами" взяли участь військовослужбовці, співробітники ДСНС та жителі столиці [ Редагувати ]
До Дня Києва в столиці пройшов ювілейний "Пробіг під каштанами". В ньому взяли участь військовослужбовці, співробітники ДСНС та жителі столиці. Бігли не тільки заради спорту. Збирали кошти за для благодійної мети. Всі подробиці розкаже Олена Логінова.
Ранок. Набережна Дніпра. Лунає гімн України.
Святкування дня Києва починається з ювілейного 30-го "Пробігу під каштанами". Нічні атаки ворога не змогли зупинити учасників. Серед них і наші захисники - військовослужбовці бригади Нацгвардії "Рубіж".
Павло, співробітник пресслужби бригади Нацгвардії "Рубіж":
Тут стоять хлопці, які вийшли після поранень, після реабілітації різних видів травм. І вони теж взяли участь у цьому заході, щоб показати, що ми незламна нація.
Підготовка до забігу починається з руханки.
Уже багато років поспіль "Пробіг під каштанами" збирає кошти на благодійність.
Ірина Кузнєцова, організаторка "Пробігу під каштанами":
Це не біг ради спортивних результатів. Ми планували зібрати 1 млн гривень для того, щоб купити необхідне обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, але ми вирішили, що ми ще можемо зібрати кошти для того, щоб купити карети швидкої допомоги для фронту.
Віктор, військовослужбовець Бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України:
- Для Вас Головне Перемога сьогодні? - У війні - так ! А сьогодні - ні. Ми просто робимо одну справу. Ми допомагаємо діткам, які в майбутньому стануть новим поколінням України.
У забігу братимуть участь і рятувальники ДСНС.
Олександр Баран, головний фахівець ДСНС у м. Києві:
Оскільки ми спортивна сім'я, як і в спорті, так і в житті. І сьогодні будемо боротися і показувати, що ми сильна нація!
Олена Логінова, кореспондентка:
Буквально лічені хвилини, і 30, ювілейний забіг під каштанами розпочнеться. Дистанція - 5 км. Учасники бігтимуть вздовж Дніпра, і кажуть: сьогодні головне - не перемога, а показати, що українці - незламні!
Кількість учасників "Пробігу під каштанами" цього року вражає! Понад 7000 - ентузіастів і спортсменів з різних регіонів України та з 32 країн світу. Адже долучитися до події можна було онлайн.
Переможців обирати не стали - всі отримали пам'ятні медалі.
по темі
Києву - 1541 рік. Традиційно, в останню неділю травня відзначають день столиці. Від повномасштабного вторгнення Київ став символом сили та незламності українців. Бо тоді, торік у лютому-березні - вистояв.
Дитяче свято зіпсували російські “шахеди”. У Києві, в музеї народної архітектури - планували провести День дитячої творчості. Він зазвичай відбувається напередодні Дня захисту дітей. До столиці мали приїхати колективи з усієї України. Втім, ворожі атаки внесли суттєві корективи у сценарій.
Забіг на протезах. Українські ветерани з ампутаціями взяли участь у напівмарафоні в Брюсселі, щоб зібрати витрати на протезування інших наших військових, які втратили кінцівки.
Наймасованіша атака дронами від початку повномасштабного вторгнення. Так російські терористи привітали столицю України з Днем міста.
Миколаївці збирали кошти для морпіхів на благодійному ярмарку. Акцію влаштували для того, щоб привернути увагу до долі полонених та придбати для військових на Сході найнеобхідніше.